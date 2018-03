Doug Seegers till Dalhalla Roots

Den amerikanska countrysångaren Doug Seegers är klar för årets upplaga av Dalhalla Roots, meddelar minifestivalen i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare är det känt att det svenska stjärnskottet Sarah Klang och countryveteranen Kris Kristofferson kommer att uppträda på festivalen. Även artisterna Jim Lauderdale, Lily Locksmith och Knock-Out Greg & The Jukes är klara för Dalhalla Roots, som äger rum i kalkbrottet utanför Rättvik den 9 juni.

Artisten Doug Seegers slog igenom 2014 genom sin medverkan i SVT-programmet "Jills veranda". Med låten "Going down to the river" sjöng countrysångaren sig rakt in i det svenska folkets hjärta. Nyligen släppte Doug Seegers en självbiografi med samma titel som genomslagslåten om sin livsresa från hemlös musiker till världsstjärna.