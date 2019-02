Dr Hook flyttar fram Sverigespelningar

Det amerikanska rockbandet Dr Hook skjuter upp sina planerade spelningar i Sverige. Konserterna i februari och mars blir i stället av i april och maj.

Orsaken är att sångaren Dennis Locorriere ska genomgå "en mindre, rutinmässig, medicinsk procedur", enligt ett pressmeddelande.

Bandet bildades i New Jersey 1968 och hade en rad populära singlar och album under 70-talet. 1983 gick ledarfigurerna Dennis Locorriere och Ray Sawyer skilda vägar. Under en period turnerade de med varsitt konkurrerande Dr Hook innan Sawyer drog sig tillbaka från musiken. Han gick bort vid årsskiftet.

Ny turnéplan: 24/4 Halmstad, 25/4 Borås, 26/4 Umeå, 27/4 Luleå, 3/5 Västerås, 4/5 Karlstad, 5/5 Malmö, 6/5 Jönköping, 8/5 Norrköping, 9/5 Stockholm.