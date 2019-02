Dramatiska scenen i Nutleyserien: "Panik"

Som vanligt är det lite av en släktträff när regissören Colin Nutley är inblandad. Sedan "Black Jack" från 1990 har han arbetat ihop med sin fru Helena Bergström, och på senare år syns även dottern Molly Nutley i produktionerna.

I "Bröllop, begravning och dop" tar handlingen vid i en svensk småstad under sommarhalvåret. Dottern i serien, Meja (Molly Nutley) gifter sig med Sunny (Angelika Prick) och deras olika familjer svetsas samman.

Samtidigt är äktenskapet mellan Helena Bergströms och Johan H:son Kjellgrens rollfigurer totaldött - vilket leder till en förbjuden och ogenomtänkt romans mitt under själva bröllopskalaset. Handlingen får konsekvenser långt efter att den sista gästen lämnat festen.

– Det är löst baserad på en verklig berättelse, inte i min familj, men jag känner till att det har hänt. Men det är inte exakt samma felaktiga beteende och jag antar att det här har hänt fler gånger. Folk får lite för mycket att dricka och i det här fallet gäller det Helenas rollfigur, säger Colin Nutley.

"Frös till is"

"Bröllop, begravning och dop" kretsar även kring kyrkan i samhället där brodern i familjen, en alkoholiserad präst spelad av Andreas T Olsson, håller i alla ceremonier.

– Jag växte upp på en gata i England och kommer från en kristen familj i den vida bemärkelsen. Vi gick inte i kyrkan men den hade en central roll i det sociala livet, berättar Colin Nutley om inspirationen till serien.

Som regissör låter han skådespelarna improvisera sig genom hela berättelsen, och söker ofta efter deras autentiska reaktioner. Det finns en speciell inspelningsdag som har etsat sig fast i både regissören och skådespelarnas minnen.

Efter direktiv från Colin Nutley låtsas skådespelaren Maria Lundqvist vara sjuk hela dagen, för att sedan under en begravningsscen falla handlöst över en likkista så att den välter.

– Alla trodde att det var på riktigt. Jag fick panik, började klappa med händerna och skrika "It's for real". 80 procent av oss frös till is, statister som var läkare sprang fram. Det var en chock, och det var bara andra inspelningsdagen, berättar Molly Nutley.

"Ett farligt spel"

Men Colin Nutley fick den scen han ville.

– Det jag kände efteråt var att det fanns äldre personer där, de kunde ha fått en hjärtattack. För några sekunder tänkte jag att det här var ett farligt spel, men alla överlevde. Efteråt kändes det helt okej, säger Colin Nutley.

I serien ser Helena Bergström sin make i ett spel där hon tycker att han är i sitt esse - att skildra relationer.

– Jag älskar den här historien eftersom att det är då Collin är som bäst, när han är helt fri i det han vill berätta: relationer mellan människor, säger hon.