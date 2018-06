Eurovision-vinnaren till Stockholm

Årets Eurovision-vinnare, israeliska Netta Barzilai, ska uppträda under Stockholms Pride-festival i sommar, skriver Aftonbladet. Den 25-åriga sångerskan vann publikens hjärtan med låten "Toy" under finalen i Eurovision Song Contest i Lissabon i maj. Onsdag den 1 augusti ställer hon sig på klubbscenen på Berns under en av Pridefestivalens alla nattklubbsfester.

– Vi tog kontakt för att boka in Netta redan före Eurovision och nu när hon vann känns det ännu större att hon kommer till den första av våra fester på Berns under Pride, säger klubbentreprenören Navid Kabiri till Aftonbladet.

Stockholm Pride 2018 äger rum mellan 27 juli och 5 augusti. Även årets Eurovision-tvåa, Eleni Foureira från Cypern, besöker festivalen.