Familjedrama och missbruk i "Beautiful boy"

– Familjedynamik, tidens gång, drogmissbruk, det var några av de faktorer som intresserade mig, säger van Groeningen.

"Beautiful boy" är den verklighetsbaserade berättelsen om hur den unge Nic Sheff dras in i ett gravt narkotikamissbruk och hur hans far David kämpar för att återfå sin son. David och Nic Sheff har skildrat detta i varsin bok och de ligger till grund för filmen.

– De här böckerna öppnade ögonen på mig. Jag upptäckte att narkotikamissbruk är en sjukdom, det är inget som ska skuldbelägga den som är inne i det. Och jag tänkte att om böckerna kan öppna ögonen på mig, så kanske min film kan göra det samma på en biopublik.

Samtidigt lämnar van Groeningen vissa frågor obesvarade.

– På frågan vad som gjorde Nic till drogmissbrukare kan jag bara svara "vem vet, det är det stora mysteriet". Både Nic och hans pappa letade efter svaret. För Nic började det med lätta droger som kunde hjälpa honom när det kändes tungt i skolan och sedan fortsatte det att av bara farten. Det kan hända vem som helst och utan att det finns någon anledning till det. Det är en sjukdom.

"Som att bli förälskad"

Steve Carell spelar pappan och Timothée Chalamet spelar Nic.

– Att rollbesätta en film är som att bli förälskad. Det måste kännas rätt. Jag hade sett Timothée i "Call me by your name", men den filmen hade ännu inte exploderat. Och Steve är ju mest betraktad som komiker, men jag visste att han också en bra dramaskådespelare. Han läste manuset, han hade sett min första film, och han sa ja direkt utan att vi ens hade träffats, säger van Groeningen.

Blivit pappa

Inför inspelningen träffade både Carell och Chalamet de verkliga David och Nic.

– Men det viktiga för båda var att hitta till människorna, det yttre var inte så viktigt. Jag gjorde lite research, men inte så mycket. Allt fanns i Davids bok.

Felix van Groeningen har själv nyligen blivit pappa till en pojke och jobbet med "Beautiful boy" fick honom att fundera extra mycket över vad som komma skall.

– Som förälder vill man hjälpa, men man måste också vara beredd att släppa taget, och den processen kan ta decennier. Det är det den här filmen handlar om.

"Beautiful boy" får svensk biopremiär den 11 januari.