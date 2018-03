Fares om nya spelet: "Det är rätt kaxigt"

Den 23 mars är det dags för Josef Fares bolag Hazelight att släppa "A way out". Historien börjar i ett amerikanskt fängelse på 1970-talet, där två fångar lär känna varandra, och sedan - som titeln antyder - tar sig ut.

Josef Fares gillar inte repetition. Enligt honom återanvänder spelutvecklare ofta spelmoment för att förlänga spelet. Det är dyrt att bygga mekaniken bakom respektive moment.

Hade spelmomenten i "A way out" upprepats hade livslängden blivit tre gånger så lång som de sju timmar det tar att spela. Men Fares står fast vid att avstå upprepning.

– Det är det värt tycker jag, säger han.

Spelet är konstruerat för att spelas tillsammans med en kompis i soffan. Det går faktiskt inte ens att spela ensam.

– Det är rätt kaxigt att säga att "ni får bara spela det i 'co-op'" (samarbetsläge). Men det är en del av designen, man förstår det när man spelar det. Om det skrämmer bort spelare får det vara så, att nå alla är inte det viktigaste, enligt Fares.

– Det viktigaste är visionen, säger han och förklarar att tanken är att uppleva berättelsen och spelmomenten tillsammans.

"A way out" har utvecklats under tre år och Hazelight har under tiden vuxit från omkring 20 personer till 40.

– Många skulle bli förvånade över hur vi faktiskt bygger spelet. Halva Hazeligh-teamet har varit praktikanter. Men det finns en fördel med att ha nya människor som inte har så mycket erfarenhet, för de tänker lite mer galet.

I december fick Josef Fares stor internationell uppmärksamhet när han höll ett tal under galan The Game Awards där han bland annat tyckte att Oscarsgalan kunde dra åt helvete. Talet fick smeknamnet "Fuck the Oscars" i internationell spelpress. Han gav också sin utgivare EA en känga genom att säga att deras mikrotransaktioner, köp i spelen, förtjänade kritik.

Fler spel väntar

Josef Fares verkar ta uppmärksamheten med ro, och kallar det "jäkligt roligt" att han fick tala vid galan. Att han inte gillar mikrotransaktioner står han för, och konstaterar att alla utgivare "gör bort sig ibland".

– Men när det gäller mitt samarbete med EA har jag bara haft bra erfarenheter, de har inte lagt sig i visionen, säger han.

TT: Vad tror du att "A way out" kommer få för kritik?

– Det kommer att bli väldigt bra, det är ett bra spel. Jag skulle bli sjukt förvånad annars. För det är alldeles för innovativt, det gör saker som inte andra spel gör.

Det kommer inte släppas något nedladdningsbart extramaterial till spelet. I stället väntar nya spelprojekt.

Josef Fares blev känd som regissör till filmer som "Jalla! Jalla!", "Kopps" och "Leo". Och han har inte helt släppt filmandet.

– Nej, inte helt, vi får se vad som händer. Det är så jäkla roligt med spel. Vi får se om jag gör film. Jag brukar säga lite skämtsamt att när jag vill ha semester då gör jag film, för det är så mycket enklare.