Fever Ray på årsbästalistor världen över

Svenska Fever Ray album "Plunge" finns med när både NME och BBC listar årets bästa album. Och singeln "IDK about you" lyfts fram av bland andra Esquire, Spin och Pitchfork. De sistnämnda tycker sig höra knivblad som slipas bland hennes vassa synthar och BBC kallar albumet för en systemchock.

Enligt TT:s sammanställning av svenska kritikers årsbästalistor var "Plunge" dessutom 2017 års tredje bästa album även på hemmaplan.

Skivan, som till största del är inspelad i Stockholm med producenter som Paula Temple, Peder Mannerfelt och Deena Abdelwahed, är hennes första på åtta år. Fever Ray är Karin Dreijers från The Knife soloprojekt.

Utländska musiktidningar och sajter hyllar dessutom Tove Lo för plattan "Blue Lips" och singeln "Disco tits". Och enligt Rolling Stone Magazine har hennes namne Tove Styrke gjort årets elfte bästa låt - "Say my name".

"En djävulskt catchy låt om en omedelbar förälskelse, sjungen på ett vilt nordiskt vis av denna tidigare 'Idol'-deltagaren", skriver de och fortsätter:

"'Say my name, wear it like a sweater that you love', Styrke retas lekfullt strax innan det lekfulla digitala gitarriffet drar igång. Det är den bästa pop-kroken om mysiga vinterkläder sedan Weezers 'Undone (The sweater song)'".

Även Jens Lekmans "Life will see you now" lyfts fram av Rolling Stone Magazine, som klassar det som årets tolfte bästa popalbum.