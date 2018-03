Fifth Harmony tar paus

Amerikanska Fifth Harmony tar en timeout på obestämd tid meddelar musikgruppen i sociala medier.

"Efter att arbetat hårt, non stop, i sex år insåg vi att måste ta en paus från Fifth Harmony för att hålla oss autentiska, både till oss själva och till er, och satsa på soloprojekt" skriver bandet på Facebook.

Trots besvikna fans kommer uppbrottet inte som en chock. Samtliga fyra medlemmar - Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui och Dinah Jane - har redan påbörjat sina solokarriärer.

Fifth Harmony bildades i talangsåpan "The X factor" 2012 och har sedan dess släppt tre album, senast det självbetitlade "Fifth Harmony" förra året. Ursprungligen var gruppen en kvintett - tills 2016 då Camila Cabello lämnade Fifth Harmony för att sadla om till soloartist.