Det är han som spelar Christoffer Robin, och Hayley Atwell spelar hans hustru. Christoffer vantrivs på jobbet, äktenskapet är inte lyckligt - men allt vänds när gamle polaren Puh kommer till London och sedan tar med sin gamle vän tillbaka till Sjumilaskogen.

Och att vistas i skogen är något McGregor är van vid.

– Jag tillbringade mycket tid i skogarna som barn. Jag växte upp i Crieff i Skottland, det är en liten ort som är byggd på en kulle, och ovanför kullen finns en enorm skog. Mina vänner och jag tillbringade all vår tid där. Jag är född 1971 och det var en liten ort och det var säkert däruppe. Vi barn hade stor frihet. Så fort jag var stor nog att cykla så drog jag iväg med kompisarna, berättar han.

"Det var magiskt"

McGregor säger att han och hans vänner byggde katapulter och grävde grottor. Men han är noga med att poängtera att det inte var så att föräldrarna inte brydde sig.

– Vi hade friheten att få göra allt detta. Och så cyklade vi hem igen när det blivit mörkt. Så här har mina barn aldrig haft det. Bara idén att de skulle få sticka iväg på egen hand och komma tillbaka när det blir mörkt, den finns inte i dag. Men det var så det var då. Det var fantastiskt. Det var magiskt, säger han.

Hayley Atwell fyller i:

– Den här filmen är en motvikt till det moderna livet. Allt är hektiskt, vi har inte längre kontakt med det som betyder någonting. I filmen går vi tillbaka till det som är grunden till vänskap.

Stephen King-film

För McGregor går karriären nu från barnfilm till - skräck. Just nu filmar han (mot bland andra Rebecca Ferguson) i Atlanta "Doctor Sleep", som baseras på Stephen Kings fortsättning på "The shining". Även här spelar McGregor någon som vuxit upp - Danny Torrance, som plågas av det som hände på The Overlook Hotel när han var barn. Han möter en sorts vampyrer som suger åt sig människors själar.

– Manuset är en väldigt bra bearbetning av boken. Filmen "The shining" blev ju väldigt omtyckt, och det är hans bok också. Jag vet att King inte tyckte om filmen, och boken är ju på många sätt annorlunda. "Doctor Sleep" regisseras av en ung regissör, Mike Flanagan, som gjort flera bra skräckfilmer, bland annat King-filmatiseringen "Geralds lek".

"Christoffer Robin och Nalle Puh" får biopremiär den 12 oktober.