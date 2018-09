Filmrecension: Smallfoot

Hemma hos snömännen är allt toppen. Verkligen toppen. Alla vet sin plats och gör vad de ska för att säkra att allting rullar på precis som det alltid har gjort. Tillvaron styrs genom de stenar med enkelt tolkade budskap som Stenmästaren förvaltar sedan tidernas begynnelse. (Tiden föddes för övrigt, som alla vet, när bergstoppen snömännen bor på trillade ut ur den stora åsnans rumpa. Så står det skrivet.)

I ett ljuvligt öppningsnummer i "Smallfoot" demonstreras exakt hur allting hänger ihop i den isiga snömansvärlden - och om eventuella tvivel och frågor ändå skulle dyka upp så "pressar man bara ned dem och glömmer bort dem", sjunger huvudpersonen Migo glatt.

"Smallfoot" är full av underfundiga skämt på temat hur skönt det kan vara att leva i okunskap. Men även snömän verkar vara programmerade att kunna tänka kritiskt och när Migo en dag råkar på en livs levande människa öppnas hans ögon, samtidigt som en stor dementimaskin drar igång från Stenmästarens håll. Det visar sig att ingen gillar en sanningssägare och snart är Migo förpassad till byns gäng av foliehattar. De har samlat bevis länge för att människorna existerar och vet att sanningen finns därute.

Warner Animation Group, som tidigare har gjort "Lego-filmen" (2014), ligger bakom den här in i minsta pälsdetalj och gnistrande istapp superbt animerade historien där Migo och hans vänner får lära sig om hur kunskap är makt och hur den makten kan korrumpera, om än i all välmening. För de där människorna, är det verkligen bra att dra in dem i snömännens värld? Tankegångarna påminner om dem i "Hotell Transylvanien" och de är inte orimliga, småfotingarna verkar ju ganska aggressiva, även om just Migos människa Percy mest verkar intresserad av att samla likes för att få igång sin avsomnade tv-karriär igen.

"Smallfoot" är nog lite läskig för de allra yngsta tittarna och möjligen saknas en riktig publikfavorit i stil med en minon att omfamna. Men för barn som är intresserade av begrepp som sanning och vita lögner och som gillar tanken på ett roligt äventyr späckat av musik och roliga figurer i en ljuvligt snöig miljö så är detta ett toppenval, även om historien tappar en aning i fart mot slutet.