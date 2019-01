Filmrecension: The favourite

Drottning Anna Stuarts hov i början av 1700-talet präglades av krig mot Frankrike, politiska intriger, sexuella maktspel, utvecklandet av det brittiska tvåpartisystemet samt ankkapplöpning inomhus.

I alla fall om man ska tro den grekiske auteuren Yorgos Lanthimos färgstarka skildring av relationen mellan drottningen och hennes förtrogna sedan barndomen, Lady Sarah, hertiginna av Marlborough. Lady Sarah styr och ställer i hovet och i politiken. Hon hanterar även drottningens nycker och sjuklighet och har en given plats i hennes säng.

Ända till den unga, vackra Abigail dyker upp vid hovet och utmanar ordningen.

Till en början känns "The favourite" som en vräkig cineastisk musikvideo då ett småjobbigt fiskögeobjektiv skapar ett vidvinkelperspektiv i varenda scen. Men den smått absurda looken bidrar till en passande förvriden stämning, ivrigt förstärkt av den tidens perukvurmande och allmänt pompösa estetik.

Regissören Yorgos Lanthimos slog igenom med den skruvade och fantastiska "Dogtooth" (2009) och har sedan dess levererat ett pärlband av avancerade märkligheter.

Han lyckas bäst, i mitt tycke, när han får till sina humoristiska ambitioner för att lätta upp i svärtan, som exempelvis i det absurda kärleksdramat "The lobster" (2015).

Annars tenderar hans filmer att framstå som onödigt konstlade och stela, som i "The killing of a sacred deer" (2017). I "The favourite" har alla stjärnor stått rätt på himlen. Inte minst tack vare det snabba, grova och vitsiga manuset av Deborah Davis och Tony McNamara. Samt, naturligtvis, den superba castingen.

Den Oscarsnominerade trion damer i huvudrollerna är alla på topphumör. Olivia Colman gör drottningen till en vedervärdig men ändå rörande hjälplös och sorgsen despot. Rachel Weisz som den maktfullkomliga Lady Sarah och Emma Stone som den giriga uppkomlingen och överlevaren Abigail glöder i sina roller och det är en ren fröjd att se dem slåss om drottningens gunst. Alla tre gör på sina egna vis sitt bästa för att med kvinnlig list och kraft överleva i männens värld och det blir både ruskigt och underhållande att beskåda.