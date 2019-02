Fjällgren anklagas för plagiat

Det hettar till inför lördagens delfinal i Melodifestivalen med ännu en plagiatanklagelse. Den tidigare skivbolagsdirektören Bert Karlsson tycker att Fjällgrens låt "Norrsken" är tydligt influerad av Avicii.

– Det går inte att göra så här. Det är konstgjort, det håller inte att kopiera. Självklart är det gravplundring, säger Karlsson till Expressen.

Även Aftonbladets recensent Markus Larsson går hårt åt låten.

"För det första fortsätter bidragets upphovsmän att, med förvånande skamlöshet, plundra Avicii. Jon Henrik Fjällgren lyckas med konststycket att jojka melodierna från både Tim Berglings 'Without you' och 'Sun is shining' med Axwell & Ingrosso", skriver Larsson i Nöjesbladet.

Fjällgren själv hävdar att han inte har hört låtarna som han anklagas för att plagiera, och tävlingsproducenten Christer Björkman säger sig inte vara oroad.

– Varje år finns några låtar som uppfattas ha likheter med andra låtar. Det följer ett strikt regelverk, det är inget konstigt. Är det så att det finns en förfördelad part som känner att det är för likt sitt verk, så gör denne en anmälan av det till Stim, säger han till Expressen.