Fler "The witcher"-spel att vänta

Fantasytrilogin "The witcher" har hyllats av såväl kritiker som spelare och spelen har sålt över 30 miljoner exemplar.

Och enligt Adam Kicinski, chef på den polska utgivaren CD Projekt som ligger bakom serien, är fler titlar på gång.

Men något "The witcher 4" blir det inte fråga om. Efter "The witcher 3: Wild hunt" från 2015 anses trilogin om den ärrade monsterjägaren Geralt of Rivia vara avslutad.

– Men det betyder så klart inte att vi kommer att lämna världen som vi har ägnat över ett dussin år till att skapa, säger han till den polska sajten Bankier enligt Videogamer.

"The witcher" bygger på en bokserie av polske författaren Andrzej Sapkowski. Förra året stod det klart att en tv-serie baserad på böckerna är på väg till Netflix.

CD Projekt är närmast aktuella med spelet "Cyberpunk 2077", som väntas komma under nästa år eller 2020.