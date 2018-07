Flest Emmynomineringar för Game of thrones

Årets Emmynomineringar har presenterats. Flest vinstmöjligheter har fantasyserien "Game of thrones" med hela 22 nomineringar. På delad andra plats - med 21 nomineringar vardera - ligger satirprogrammet "Saturday night live" och science fiction-dramat "Westworld".

Den dystopiska succén "The handmaid's tale" och miniserien "The assassination of Gianni Versace: American crime story" är fyra respektive femma på listan över flest nomineringar.

Trots att "Game of thrones" har flest nomineringar totalt, är det HBO-succén "Westworld" som fått flest i de tyngre kategorierna. Bland annat har både Ed Harris och Jeffery Wright chans till priset bästa manliga huvudroll i dramaserie för sina insatser i "Westworld".

Även Netflixsuccén "The crown" har många nomineringar. Bland annat har huvudrollsinnehavaren Claire Foy chans på statyett i kategorin bästa kvinnliga huvudroll i dramaserie.

Tv-profilen Anthony Bourdain nomineras postumt då hans serie "Parts unknown" har chans att vinna i sex Emmykategorier.

Emmygalan hålls i Los Angeles den 17 september.