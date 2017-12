Författaren till "Alfabetsserien" död

Den amerikanska författaren Sue Grafton är död. Deckarförfattaren, mest känd för den så kallade "Alfabetsserien" om privatdetektiven Kinsey Millhone, avled på torsdagen i sviterna av bröstcancer.

Serien om Millhone består av 25 böcker och inleddes med "'A' is for alibi" kom 1982. "'Y' i s for yesterday" blev den sista och kom så sent som i augusti i år. Böckerna har översatts till 26 språk.

Grafton har alltid tackat nej till att låta sina böcker filmatiseras och enligt hennes dotter Jamie Clark, som skriver om dödsfallet på Graftons hemsida, var hon bestämt emot spökskrivare.

"För oss i familjen slutar alfabetet nu på Y", skriver Clark.

Sue Grafton blev 77 år.