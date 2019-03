Första "Dora utforskaren"-trailern släppt

Den första trailern till Michael Bays spelfilmsvariant av den animerade barnserien "Dora utforskaren" har släppts, rapporterar Rolling Stone.

Dora har blivit några år äldre och det verkar, av trailern att döma, som att hon kommer bege sig till stan för att börja skolan.

Det hela påminner om Lindsay Lohans upplevelser i den klassiska high school-filmen "Mean Girls" från 2004. Men Dora, som spelas av Isabela Moner ("Transformers: The last knight") är snart tillbaka på hemmaplan i djungeln där hon måste hjälpa sina föräldrar att hitta en förlorad stad av guld.

Filmen har titeln "Dora and the lost city of gold" och är baserad på barnprogrammet som sändes i 174 avsnitt mellan år 2000 och 2014.

Utöver Isabela Moner syns även skådespelarna Eva Longoria, Eugenio Derbez och Michael Peña. Filmen väntas ha premiär den 2 augusti 2019.