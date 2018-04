Första trailern från Whitney-dokumentären

En första trailer för den kommande officiella dokumentären om Whitney Houston har släppts. "Whitney" är den första dokumentären sedan världsstjärnans död 2012 som är godkänd av hennes dödsbo.

I filmen får tittarna en inblick i Whitney Houstons liv och karriär, bland annat genom intervjuer med hennes vänner och familj. Filmen är skapad av Oscarsbelönade Kevin Macdonald, som tidigare bland annat gjort "Last king of Scotland", "State of play" och Bob Marley-dokumentären "Marley".

Filmen innehåller tidigare helt opublicerade låtar och bilder, samt inspelningar från stjärnans konserter.

"Whitney" visades första gången på filmfestivalen Tribeca i new York i fjol, och går upp på biograferna den 6 juli.