Gandolfinis son blir Tony Soprano i ny film

Nu är det klart vem som får James Gandolfinis roll som Tony Soprano i den kommande långfilmen "The many saints of Newark"- och det är ingen annan än hans son, Michael Gandolfini, skriver Variety.

– Det är en stor ära att föra min pappas arv vidare genom att träda in i rollen som en ung Tony Sorpano, säger Gandolfini till sajten.

Tv-serien "The Sopranos" firar sitt 20-årsjubileum i år och nu kommer nya detaljer om långfilmen "The many saints of Newark", som ska utspela sig på 1960-talet, flera år före händelserna i tv-serien.

Filmen görs av seriens skapare David Chase, som tidigare har berättat att handlingen ska kretsa kring maffiabossen Tony Sopranos barndom - och de raskravaller som drabbade Tonys hemstat New Jersey på 60-talet.

"Sopranos" sändes 1999-2007 med bland andra James Gandolfini, Steve Buscemi och Edie Falco i rollerna. När långfilmen går upp på bio är ännu inte känt.