Glädjeyra efter Robyns New York-konsert

På vägen hem från Robyns utsålda spelning på Madison Square Garden i New York ville många konsertbesökare fortsätta festen.

På en tunnelbanestation vid 34:e gatan utbröt på fredagskvällen total Robyn-yra när hundratals fans på perrongen började hoppa och sjunga till låtar som "Hang with me" och "Dancing on my own". Det skriver NME , som samlat flera filmer från händelsen.

Robyn kommenterar själv saken på Instagram.

"Jag är överväldigad. Någon lade precis upp den här videon och jag kan knappt fatta hur mycket kärlek det är på den här tunnelbanestationen. Tack, New York", skriver hon.

Konserten, som är en del av Robyns "Honey"-turné, hyllas av amerikanska recensenter.

New York Post skriver att Robyn "förvandlade den berömda arenan till en rökfylld nattklubb". Variety menar att den svenska stjärnan hittat en balans mellan publikfrieri och integritet som "tagit henne till Madison Square Gardens största scen utan att kompromissa ett dugg".