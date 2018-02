Gramer och Hallberg stajlar om till havs

– Kolla på Malin, vi ska få hela Östersjön att bli lika glam, säger Jonas Hallberg om målet med den nya serien. Han har tidigare synts i juryn i "Top model Sverige" och ska nu, tillsammans med kollegan Malin Gramer, ge resenärerna ombord på ett kryssningsfartyg en förvandling från topp till tå.

– När jag såg formatet kände jag bara "oh my god". Det kommer bli helt perfekt. Jag, Jonas och Östersjön, säger Gramer, tidigare programledare för dokusåpan Paradise Hotel.

Med hjälp av ett team stylister ska de nu stajla om deltagare som själva anmält sig till programmet.

Som den goda fen

– Jag ska vara som den goda fen i Askungen och hjälpa alla med "snyftstorys". Under 24 timmar ska allt vara perfekt. När de sedan checkar ut igen så kan de få gå tillbaka till att vara Gunilla från Säffle i mjukisbyxor. Men här på båten, då ska allt bara vara glam och fabulous, säger Hallberg.

TT: Kommer stylingen vara relaterad till kryssningen?

– Nej, vi kommer att utgå från varje person. Vad har de gått igenom? Har de varit med om ett trauma? Är de deprimerade för att de gått upp 20 kilo? Vi anpassar stylingen efter varje historia. Samtidigt vill vi så klart att de ska få en så bra kryssningslook som möjligt, säger Jonas Hallberg.

TT: Så, vad är en bra kryssningslook?

– Vitt, blått, rött. Röda läppar, röda naglar. Folk ska bara glamma när de kommer ombord. More glam to the people of Sweden-land, säger jag bara.

Programmet har premiär den 3 april på TV3 och Viafree.