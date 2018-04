"Grey gardens"-duon Beale i ny dokumentär

Den ikoniska dokumentärfilmen "Grey gardens" från 1975 av bröderna Albert och David Maysles får en uppföljare, eller rättare sagt, en föregångare. Det rapporterar L'Officiel.

Svenska filmregissören Göran Hugo Olsson står bakom filmprojektet som fortsätter berätta historien om det excentriska mor- och dotterparet Edith "Big Edie" Ewing Bouvier Beale och Edith "Little Edie" Bouvier Beale.

Den nya filmen går under titeln "That summer" och utspelar sig tre år innan "Grey gardens". Projektet utgår från material filmat av Peter Beard i Montauk, New York, av den amerikanska societetsduon Beale.

Likt "Grey gardens" cirkulerar filmen kring excentrikernas tillvaro i det förfallna huset i East Hamptons, som är i ännu sämre skick 1972 när Peter Beard dyker upp med kameran i hand. Utöver mor och dotter Beale kommer även andra celebriteter som Andy Warhol, Bianca och Mick Jagger samt Truman Capote att dyka upp på vita duken.

Dokumentärfilmen "That summer" har premiär den 18 maj.