Hall & Oates släppte ny musik

De har inte gjort ny musik på nästan 15 år - men nu har Hall & Oates släppt en ny singel. "Philly forget me not" är ett samarbete med 90-talsgruppen Train, som ska turnera med Hall & Oates i sommar, skriver Consequence of Sound.

Duon Hall & Oates slog igenom på 1980-talet med låtar som "Maneater" och "Out of touch". Senaste skivan "Our kind of soul" kom 2004.