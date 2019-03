Hallmark petar Loughlin efter mutskandalen

Efter nyheten om att den amerikanska skådespelerskan Lori Loughlin misstänks för mutbrott har tv-kanalen Hallmark beslutat att avsluta samarbetet med Loughlin, skriver Hollywood Reporter.

Loughlin och hennes make, designern Mossimo Giannulli, misstänks för delaktighet i en nationell mutskandal där familjer sägs ha betalat stora pengar för att få in sina barn på några av USA:s elituniversitet, däribland Yale, Stanford och University of Southern California.

Skådespelerskan arbetar just nu med Hallmark-serien "When calls the heart" och medverkar även i kanalens "Garage sale" samt flera populära julfilmer.

I ett pressmeddelande skriver Hallmark:

"Vi är tyngda av de senaste nyheterna kring skandalen om universitetsantagningarna. Vi arbetar inte längre med Lori Loughlin och har stoppat all produktion med Lori Loughlin som sänds i Crown Media Family Networks kanaler."

Lori Loughlin överlämnade sig själv till polis under onsdagen och borgensumman var satt till 500 000 dollar. Andra kända personer som misstänks i härvan är bland annat skådespelerskan Felicity Huffman och investeraren Bill McGlashan.