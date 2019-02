Haveri i första akten på genrepet

Första genrepet i Lidköping är avklarat men inte utan problem. När första artisten Pagan Fury skulle ta plats och framföra "Stormbringer" var scenen mörk lite för länge.

– Jag bara väntade. Fick lite tid på mig att andas och fokusera, säger Mia Stegmar i bandet till TT.

Problemen fortsatte även bakom scenen då en av dansarna i slutet av numret inte kunde ta sig ut på scenen. Men Mia Stegmar tror inte det märktes och var ändå nöjd med framträdandet.

– Vi tappade en dansare, hon fastnade med benet nånstans bakom scenen. Det var bra att det här hände i dag, säger hon till TT.

â??Pulshöjande"

Elkaoset var inget som oroade Christer Björkman, tvärtom.

– Det var lite pulshöjande, det var lite härligt.

TT: Vad gick fel?

– Jag har inte fått någon rapport med det var någonting med elektricitet som inte kom igång när den skulle och då höjdes pulsen trots att det var genrep.

TT: Kommer det att vara löst på lördag?

– Det är jag övertygad om, men det kan man aldrig veta. Det är teknik, direktsändning och saker och ting kan hända. Men det är alltid skönt när det händer på genrepet för då gör man extrakoller och får igenom grejer igen och får en liten uppvakning.

"Sjukaste känslan"

Vad gäller artisternas framföranden i övrigt flöt allt på och många fick bra gensvar från publiken. En av Melodifestivalens yngsta artister är sextonåriga Bishara Morad som tävlar med "On my own". Genrepet var första gången han stod inför en stor publik och uppträdde.

– Det var sjukaste känslan. Jag var väldigt nervös i början men sedan släppte det, säger han.

Lisa Ajax som tävlar med balladen "Torn" var också nöjd med publiken men har börjat blicka framåt mot lördagen.

– Allt kan bli bättre. Nu ska jag lyssna igenom hela spelningen och se vad jag kan bättra på, säger Lisa Ajax, till TT

Kick för veteranerna

Arvingarna som ställer upp i Melodifestivalen för femte gången blev taggade.

– Från de vanliga repen med publik fick man en liten extrakick av den här genomgången. Jag tyckte att det lyfte för oss, säger Casper Janebrink till TT.

TT: Vill ni ändra någonting?

– Småsaker, självklart, någon liten rörelse man kan vara mer på tårna, fånga kamerorna bättre. Det får inte vara bra första gången, vi ska bli bäst lördag kväll.