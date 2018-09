Häxor, blod och hysteri på dansskola i Berlin

– Jag älskar Dario. Utan honom hade jag inte suttit här i dag. Han är en mästerlig filmskapare, säger Guadagnino.

– När jag var 15 och bodde i Palermo hörde jag en dag att han satt på en lokal restaurang. Jag gick dit och ställde mig utanför och stirrade på honom hela tiden han satt där.

Den första filmen handlade om hur en ung amerikanska kommer till en balettskola i Berlin bara för att upptäcka att skolan är en front för häxor. Blod och hysteri följer. Guadagninos film har samma utgångspunkt, men utvecklar det vidare och kan på många sätt ses mer som en hyllning till originalet än som en regelrätt nyinspelning. Dakota Johnson spelar den nya eleven och Tilda Swinton skolans balettmästare.

"Som att komma hem"

Swinton, som gjort många filmer med Guadagnino, säger:

– Efter den här filmen kan vi nog till och med säga att vi är förenade med blod (skratt). Att jobba med honom är för mig som att komma hem. Vi hetsar båda varandra att våga saker och det är otroligt viktigt när man gör konst, att pusha varandra så långt det går.

Någon frågar Dakota Johnson om inspelningen av den stundtals mycket blodiga och i slutet hysteriska filmen påverkade henne efteråt.

– Jag har en väldigt bra psykiatriker, säger hon och skrattar.

– Den här inspelningen var väldigt rolig. Den var busig och väldigt kul. Och erfarenheten har inte skickat mig till en madrasserad cell.

Swintons dubbla roller?

Guadagnino, som senast gjorde den hyllade "Call me by your name", är en känd perfektionist. Han säger:

– Jag ville att det skulle kännas att vi befann oss i 1970-talets Berlin, med mur och allt. Vi filmade balettskolan i ett övergivet hotell som hade en art nouveau-känsla. Det var en hög och djup byggnad, som passade perfekt.

– I den gamla filmen, hur bra den än var, hade mycket av det möjliga politiska innehållet försvunnit. Det ville jag aktualisera.

Den viktiga rollen som den åldrade professor Klemperer spelas av den helt okände Lutz Ebersdorf. Det har länge ryktats att det i själva verket är Swinton som spelar professorn. När presskonferensen börjar läser Swinton upp ett långt brev som sägs komma från Ebersdorf och där denne förklarar varför han inte är i Venedig. När Swinton senare får frågan om hur det kändes att spela två roller säger hon:

– Vadå två roller? Hörde du inte brevet jag läste upp?

På filmsajten Imdb finns en hel biografi över Ebersdorf, men många menar att detta är ett skämt för att dölja att det är Swinton som spelar rollen. Framtiden lär utvisa vad som är sant.