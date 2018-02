Historiskt många tittade på Super Bowl

Söndagens Super Bowl i amerikanska Minneapolis blev den tionde mest betittade sändningen i USA:s tv-historia, enligt NBC. 103, 4 miljoner människor såg på NBC:s sändning.

Justin Timberlake, som är aktuell med albumet "Man of the woods", stod för det prestigefyllda framträdandet under halvtidvilan. Under det omkring tolv minuter långa framträdandet kombinerade han tidigare hits som â??Rock your body" och â??Sexyback" med nya låten â??Filthy" från senaste skivan.

I en hyllning till Prince, som avled 2016 och som kom från Minneapolis, satt Timberlake vid ett vitt piano och gjorde en cover på artistens låt â??I would die 4U", samtidigt som bilder av Prince projicerades bakom honom. Showen avslutades med megahiten â??Canâ??t stop the feeling".

Philadelphia Eagles vann för första gången Super Bowl när de besegrade New England Patriots med siffrorna 41-33.