Hollywoods författare hyllade de sina

Den årliga Writers guild of America-galan prisar Hollywoods manusförfattare, från film och tv till radio och spel. Mest fokus fick, som vanligt, filmpriserna - som i år gick till två mindre filmer.

"Can you ever forgive me?" (bästa manus efter förlaga) och "Eigth grade" (bästa originalmanus) är kritikerfavoriter som fått måttlig spridning, men manusförfattarna har tagit dem till sina hjärtan och belönade dem framför favoriter som "Roma" och "Blackkklansman".

"Can you ever forgive me?" är baserad på en sann historia om en kvinna (Melissa McCarthy) som förfalskar brev som hon säljer till samlare. Manuset har chans på tre gyllene statyetter på Oscarsgalan på söndag, för manuset och för Melissa McCarthy och Richard E Grant för bästa kvinnliga huvudroll respektive manliga biroll..

I "Eight grade" är fokus på en tonårstjej som försöker överleva åttonde klass. Det manuset är dock inte nominerat till en Oscar under nästa helgs gala och priset var något av en skräll.

– Ha det så kul på Oscars, skämtade filmens regissör och manusförfattare Bo Burnham när han tog emot sitt pris, enligt Variety.

– Det här är helt Elsie Fishers förtjänst, fortsatte han, och hyllade filmens huvudrollsinnehavare.