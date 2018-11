Hugh Jackman åker på musikalturné

Skådespelaren Hugh Jackman har en bakgrund som sång- och dansman. Han har bland annat spelat huvudrollen som Jean Valjean i filmatiseringen av musikalen "Les Misérables" och nyligen spelade han cirkusdirektören PT Barnum i musikalfilmen "The greatest showman".

Nu åker stjärnan på en internationell arenaturné och planerar att framföra låtar från sina favoritmusikaler, skriver Variety. Exakt vilka låtar det rör sig om och från vilka musikaler är inte känt. Turnédatumen inkluderar framträdanden i bland annat Paris, London och Berlin och turnén startar i maj nästa år.

Hugh Jackman vann en Tony för sin roll i musikalen "The boy from Oz" på Broadway 2004. Han är aktuell i rollen som presidentkandidaten Gary Hart i filmen "The front runner", som hade Sverigepremiär förra veckan.