"Idol"-Sebastian: Jag vill bli nya Lill-Babs

När Barbro "Lill-Babs" Svensson gick bort i våras blev Sebastian Walldén oerhört ledsen. Faktum är att 23-åringen från Göteborg sörjde i flera dagar. Men hålet efter den folkkära artisten vill han gärna själv hjälpa till att fylla genom sin medverkan i TV4:s artisttävling.

– Jag gillar att vara folkligt kär, jag älskar när folk kommer fram och vill prata och ta en bild, att många vuxna tycker att jag är härlig att lyssna på. Jag är lite lillgammal och vill gärna få bli Sveriges lilla gullegris, säger han.

Fantastisk komplimang

Ända sedan han framförde sin version av Lalehs "Vara mig själv" framför en jublande jury under "Idols" slutaudition har folk hört av sig till honom för att visa sin uppskattning. Och eftersom han inte har hängt löst under en enda fredagsfinal verkar stödet fortsätta.

– Det är jättestort och en fantastisk komplimang för mig. Det är ju det jag vill med min musik - precis som till exempel Beyoncé har hjälpt mig att ta mig igenom svåra uppbrott och kärlekskriser med sina låtar, så vill jag också hjälpa, säger han.

Det finns förstås ytterligare ett syfte med Sebastian Walldéns medverkan i "Idol": att vinna. För det vill han, jättemycket.

Men att tävla i direktsändning varje fredag i två månader ("Det är som att jag har genomlevt nio Melodifestivaler!") har också gjort att Sebastian Walldén har vuxit som människa. med flera år, tycker han själv och det beror bland annat på att han tvingats sätta sitt vanliga liv på paus, lite som en känslomässig detox.

– Jag har inte kunnat vara så aktiv med dejting och kärlekslivet. Det har varit bra och nyttigt för mig att inte hela tiden jaga någon och typ vara rädd för att dö ensam, det är terapeutiskt att bara ägna sig åt sig själv. Musiken har blivit min bästa vän nu, säger han.

"Jättefräck känsla"

På fredag sjunger idolerna för första gången två låtar var, och Sebastian Walldéns val föll på Axwell & Ingrossos "Sun is shining" och Rihannas ballad "Love on the brain". Den sistnämnda väljer han att tillägna sig själv.

– Det är lite extra känsligt att göra det, jag har inte haft det så lätt i livet. Men med låten ger jag mig själv en klapp på axeln, liksom: "Nu är du 23 år och kan lämna allt det dåliga bakom dig. Titta hur det blev, det gick ju bra ändå", säger han.

Om Sebastian Walldén klarar sig vidare i fredagens tävling är har en av de sista fyra som slåss om en biljett till slutdestinationen Globen. Och på frågan om vem han själv helst skulle stå tillsammans med i finalen kommer svaret blixtsnabbt: Kadiatou Holm Keita.

– Dels gillar jag henne väldigt mycket som person. Men det är det ju faktiskt så att det också hade varit kul om en "kvinna av colour" och en bög fick stå sist kvar i finalen av "Idol" 2018. Och att det inte är en omöjlighet är ju en jättefräck känsla, säger han.

"Idol" sänds i TV4 på fredag klockan 20.00.