Iggy Pop till Sverige i sommar

Punkens gudfader Iggy Pop kommer till Sverige för en konsert i sommar. Den 3 juli ska han spela i kalkbrottet Dalhalla utanför Rättvik.

Iggy Pop, född 1947, slog igenom i bandet The Stooges i Michigan i slutet av 1960-talet och är också känd för sitt samarbete med David Bowie. Tillsammans skrev de låtar till två av Iggy Pops mest hyllade album, "The idiot" och "Lust for life".

2010 valdes Pop, eller James Newell Osterberg Jr som han egentligen heter, in i Rock and Roll Hall of Fame.

Biljetterna släpps den 9 november via Live Nation.