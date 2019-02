Ingrossolåt har vinstchans även i år

Bishara Morad kommer ikväll att göra sitt första riktiga scenframträdande i Melodifestivalens fjärde deltävling, framför miljoner tittare.

Men trots att 16-åringen är precis i början av sin artistkarriär har han stark uppbackning av flera kända namn inom musikbranschen. Bishara Morad upptäcktes av Laila Bagge efter att han lade upp videor på Instagram när han sjunger. Dessutom är hans låt "On my own" bland annat skriven av förra årets vinnare - Benjamin Ingrosso.

– Jag har fått massor av tips av honom. Att bara gå ut och sjunga från hjärtat, sprida kärlek och göra sin grej, inte tänka på tävlingen. Även om det är en tävling, ska man bara gå runt och sprida kärlek och beröra folk, säger Bishara Morad.

Låten är en av kvällens förhandsfavoriter. I Melodifestivalklubbens undersökning efter det första genrepet fick han flest röster, tätt följd av John Lundvik.

TT: Ser du det här som en vinnarsatsning?

– Nej, jag tänker inte så faktiskt, vem som har skrivit den spelar ingen roll, det är själva låten som gäller och hur bra den är, säger Bishara Morad.