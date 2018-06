Jaden Smith aktuell med ny skiva

Musikern och skådisen Jaden Smith fortsätter att gå i sina kända föräldrars fotspår. Nu är kändissonen aktuell med ny musik.

"SYRE The electric album - juli 2018" skriver Jaden Smith på Twitter och bekräftar album nummer två.

Den kommande plattan blir uppföljaren till Jaden Smiths senaste skiva "Syre" som kom förra året och gästas av bland annat hiphopartisten A$AP Rocky. Tidigare har den 19-årige Jaden Smith bland annat rappat på Justin Biebers singel "Never say never".

Även pappa, filmstjärnan Will Smith, är aktuell med ny musik. Nyligen släppte Will Smith den officiella VM-låten "Live it up" tillsammans med reggaetonartisten Nicky Jam.