Jens Jonsson gör tv av Neuraths bok

Thrillerserien "Fartblinda" får premiär på C More någon gång under 2019 med Jens Jonsson som regissör, skriver Expressen. Jonsson har tidigare bland annat regisserat filmer som "Ping-pongkingen" och "Snabba cash - Livet deluxe" och avsnitt i tv-serier som "Grotesco".(TT)