Jerry Williams har avlidit

"Det är med tungt hjärta och stor sorg som vi måste meddela att Erik Fernström (Jerry Williams), efter en kort tids sjukdom, lämnade oss i går söndag. Våra tankar går till familjen och vi ber om respekt att låta dem sörja ifred", skriver bolaget.

– Det var den mest generösa, riktiga, människa jag någonsin träffat, tror jag. En ödmjuk, inlyssnande, fantastisk, empatisk person. En väldigt speciell människa, säger sångerskan Malena Ernman.

När hon läste "Nyårsklockan" 2015 hoppade Jerry Williams in och gjorde en duett med henne, som de tidigare hade spelat in på skiva.

– Han var fantastisk, ödmjuk och snäll. Som jag tycker att ingen är nu för tiden. Han som gjort så mycket hade mer ödmjukhet än alla andra tillsammans, säger Ernman.

Det var som frontfigur i bandet The Violents som Jerry Williams slog igenom i början av 1960-talet. Sångaren har även varit en del av banden Alarm och Roadwork. Genom åren har det blivit ett tjugotal album och flera folkparksturnéer.

Williams stod också flera gånger på musikalscenen och gjorde flera krogshower. I hans låtkatalog finns hits som "It started with a love affair", "I can jive", "Did I tell you" och "Who's gonna follow you home".

Under sin karriär tilldelades Jerry Williams flera utmärkelser. 1985 mottog han LO:s kulturstipendium, fyra år senare belönades han med en Grammis för albumet "JW". 2010 tilldelades sångaren sin andra Grammis, då som hederspris.

"'Dig I tell you' och 'I can jive' är ju sedan länge inskrivna i den svenska rockhistorien. Över 50 år på scenen, imponerande musikskatt. Vila i frid, Jerry Williams", skriver Centerpartiets ledare Annie Lööf på Twitter.

Jerry Williams blev 75 år gammal.