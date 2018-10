Jöback: "Kommer aldrig leva så igen"

Efter att ha spelat Broadwaymusikalen "Phantom of the Opera" är Peter Jöback tillbaka i Sverige med egen show - och nu släpper han dessutom ett album. "Humanology", som betyder läran om mänskligt beteende, kallar han sin första studioplatta på sju år.

Men för att det över huvud taget skulle bli en skiva krävdes lite tjat från musikproducenten Tobias Fröberg. De arbetade ihop under Peter Jöbacks SVT-program "Med hjärtat som insats", som nu även gett namn till hans föreställning på Cirkus.

– Tobias sa att "jag vet att det finns en platta till i dig, en popskiva. Jag vill att du gör den, och jag vill att du gör den med mig", berättar Peter Jöback.

"Starkaste skiva"

Den första låten som blev till efter att Peter Jöback satte sig vid pianot, efter ytterligare påtryckningar från Fröberg, var "The mask".

– Den var naturlig att släppa först eftersom att den säger mycket om min historia. Under en lång tid lät jag inte folk förstå vem jag var. Jag kommer aldrig att leva så igen, säger Peter Jöback.

– Jag ville ha låtar om revansch, olika saker som har färgat mitt liv, längtan, åtrå, kärlek, och framför allt min sexualitet. Det är kanske inte någonting man läser in på plattan, men det finns där hela tiden.

Blev barn igen

Peter Jöback växte upp under trassliga familjeförhållanden, vilket han tror har lett till en längtan efter att bli sedd. Under lång tid tog just karriären stor plats, ledig var han bara på natten, när han sov.

Det var först när Peter Jöback var 35 år som han började våga visa sitt sanna jag, efter att han under sex veckor skrev in sig på ett behandlingshem.

– Masken föll av på allihop när vi satt där. Alla hade varit med om olika trauman som barn och när vi satt där så blev vi de här barnen igen, berättar han.

"Stupa på scenen"

Även året 2002 hade en stor påverkan på artisten. Dels för att hans bror fick barn, dels för att han spelade in en av sina mest sålda skivor, "Jag kommer hem igen till jul". Låtar som "Jul, jul, strålande jul" satte igång en storm inom honom, och öppnade ett spjäll rakt in i barndomen.

– Alla vi som är maskrosbarn vet hur det är, det är inte en höjdarhögtid. Men det som är spännande är att när jag väl bearbetade min historia kom det fram så mycket ljus och kärlek.

– Det är lätt att man går vilse i det där, men det som har varit häftigt med min försoning är att jag bara känner kärlek till mina föräldrar och min uppväxt, berättar han.

Nu bor Peter Jöback, i Stockholm med man och två döttrar, som han prioriterar framför scenuppträdanden och shower. Men kärleken till musiken är fortfarande lika stark.

– Jag tar ett år i taget men jag drivs av samarbetslusten och nyfikenheten. Det här yrket är en livstidsprocess, jag hoppas att jag ska stupa på scenen när jag gör min bästa föreställning, säger Peter Jöback.