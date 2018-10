Jonah Hill skrev fanbrev till Morrissey

Skådespelaren Jonah Hill debuterar som regissör med filmen "Mid90s", om en 13-årig pojke som upptäcker Los Angeles skateboardvärld 1995. Hill berättar i en intervju med Jimmy Fallon att budgeten för filmens soundtrack varit mer än tajt och att han därför tvingats tigga sina favoritartister om att de ska skriva låtar för filmen, skriver BIllboard.

– Jag skrev till Morrissey, ett väldigt personligt brev, och han skrev tillbaka. "Det ska bli mig ett nöje och jag kan inte vänta tills jag får se 'Mid90s', Morrissey". Jag blev helt till mig.

– Morrissey är min bästa vän! Jag är bästa vän med Morrissey, sade Hill.

Han avslöjar också att han aldrig träffat filmens två kompositörer, Trent Reznor och Atticus Ross från Nine inch nails, i verkligheten. Den enda kontakt filmaren hade med musikerna var via Skype och sms. Reznor och Ross har tidigare vunnit en Grammy för bästa originalmusik till filmen "The Social network" från 2010.