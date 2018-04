Jonas Hassen Khemiri färdig med ny roman

Jonas Hassen Khemiris nya roman är klar. På Twitter skriver författaren lättat "There. Done. Finished" och visar upp manuset till "Pappaklausulen" som ges ut i augusti i år.

Handlingen i boken kretsar kring en pappa som återvänder till Sverige för att hälsa på den familj som han en gång i tiden övergav. Familjehemligheter, blodsband, gatstenar och dinosaurier uppges vara några av berättelsens ingredienser.

"It only took 3 printers, 2 kids, â?? writing hours and some gray hairs" (ungefär, det tog bara tre kopiatorer, två barn, oändligt många skrivtimmar och några grå hårstrån), skriver Jonas Hassen Khemiri i sin tweet. Hans senaste bok "Allt jag inte minns" kom ut 2015 och belönades med Augustpriset samma år. Just nu är han aktuell med manuset till filmen "Amatörer", som han skrivit tillsammans med Gabriela Pichler.