Josef Fares gör nytt spel med EA

Regissören Josef Fares och hans bolag Hazelight ska göra ytterligare ett spel för speljätten Electronic Arts. Det bekräftar han i en intervju med sa Eurogamer från tidigare i veckan.

Hans senaste spel "A way out" från i våras gavs ut av EA och har gjort miljonsuccé, och under spelmässan E3 förra månaden uppgav EA-bossen Patrick Söderlund att man ville både fortsätta och utöka samarbetet med Hazelight.

– Vilken utgivare jag än arbetar med kommer villkoren vara sig lika. Jag respekterar den ekonomiska aspekten, men ingen jävlas med visionen - det är väldigt, väldigt viktigt, säger Josef Fares till Eurogamer.

Enligt Fares kommer det att ta två eller tre år innan något är färdigt. Än så länge är handlingen hemlig, men han lovar att spelet kommer att skilja sig rejält från tidigare alster.

– Det kommer definitivt att bli annorlunda jämfört med "Brothers" och "A way out" - väldigt annorlunda, säger han.