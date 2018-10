Jubilerande Britney Spears tackar fansen

Artisten Britney Spears genombrottslåt "...Baby one more time" fyllde tjugo år den 23 oktober. I samband med jubileet passar popikonen på att tacka fansen för två decennier av lojalitet.

"Det är svårt att sätta ord på vad det betyder för mig... för 20 år sedan hörde världen min musik för första gången"" skriver Britney Spears på Instagram och fortsätter:

"Så mycket har hänt sedan dess... men det jag verkligen vill säga är tack till alla mina fantastiska fans som har varit där för mig sedan första dagen. Erat stöd genom åren har betytt allt för mig."

Britney Spears började karriären som barnskådespelare i amerikanska programmet "Disneyklubben". I mars 1998 spelade hon in "...Baby one more time" tillsammans med låtskrivaren Max Martin i en studio i Stockholm. Singeln blev nummer ett i 19 länder, däribland i Sverige, Storbritannien och USA - samt startskottet på den då 16-åriga popstjärnans framgångssaga.