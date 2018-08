Juice Wrld till Sverige i höst

Den amerikanske rapparen Juice Wrld kommer till Sverige - den 26 september gör han en spelning på Fryshuset i Stockholm, enligt ett pressmeddelande. Det blir Sverigedebut för rapparen, som började släppa musik på Soundcloud 2015.

Juice Wrld slog igenom med låtar som "All girls are the same" och "Lucid dreams". Han har legat på svenska albumtopplistan med "Goodbye & good riddance" sedan i juni, då hans singel "Lucid dreams" även hamnade topp tio på amerikanska Billboard Hot 100.

"Lucid dreams" var även nominerad i kategorin årets sommarlåt på MTV:s Video Music Awards, men priset gick i stället till "I like it" av Cardi B, Bad Bunny och J Balvin.