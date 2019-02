Kalkonpris till Trumpfilm

Golden Raspberry Awards, eller "Razzie awards", utser de sämsta filmerna och insatserna inom film under året. Trump får priserna för rollen som sig själv i dokumentärfilmerna "Death of a Nation" av Dinesh D'Souza och Michael Moores "Fahrenheit 11/9".

Flest utmärkelser under galan fick Sherlock Holmes-parodin "Holmes & Watson" med fyra utmärkelser av totalt sex nomineringar, bland annat för sämsta film och sämsta plagiat. Skådespelaren John C Reilly vann även priset för sämsta biroll för sin insats i filmen.

Skådespelerskan Melissa McCarthy vann priset för sämsta skådespelerska för sina roller i filmerna "The Happytime Murders" och "Life of the Party". men kan trösta sig med en chans till en Oscarstatyett för sin roll i "Can You Ever Forgive Me?".

Årets Golden Raspberry awards är den 39:e i ordningen och hålls i kväll i Los Angeles, dagen före dess motpol - Oscarsgalan.

Nomineringarna och vinnarna röstas fram i en internetomröstning av omkring 1000 betalande medlemmar från 24 olika länder.