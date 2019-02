Kamasi Washington återvänder till Sverige

Kamasi Washington kommer till Sverige för en spelning på Berns i Stockholm den 2 juni. Det amerikanska jazzstjärnskottet har hyllats av kritiker världen över, inte minst för egna debutalbumet "The epic" som kom 2015.

Multiinstrumentalisten Washington har också gjort många gästspel, bland annat hos Gerald Wilson och Kendrick Lamar. I somras kom dubbelalbumet "Heaven and earth" och den 11 augusti framträdde han på Way Out West i Göteborg.

Nu återvänder Kamasi Washington alltså till Sverige. Biljetterna släpps fredagen den 8 februari klockan 11:00.