Kanye West uppges vara Lettermans nästa gäst

Kanye West kommer att medverka i andra säsongen av David Lettermans pratshow "My next guest needs no introduction", enligt flera källor som Vulture varit i kontakt med. En person som satt i publiken under inspelningen av avsnittet berättar för nöjessajten att samtalet landade i de båda männens erfarenheter av psykisk ohälsa.

Flera personer på Instagram och Twitter har också delat detaljer om inspelningen samt bilder på sina biljetter. Bland annat framgår det i inläggen att Kim Kardashian West satt med i publiken.

I den första säsongen av "My next guest" fick Letterman sällskap av bland andra Barack Obama, Tina Fey, Malala Yousafzai och Jay-Z. Det finns inga uppgifter om när den nya säsongen får sin premiär på Netflix.