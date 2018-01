Kardashian och West har fått barn

Den amerikanska realitystjärnan Kim Kardashian och rapparen Kanye West har fått en dotter med hjälp av en surrogatmamma, rapporterar flera amerikanska medier. Kim Kardashian bekräftar födseln i ett uttalande på sin hemsida.

Realitystjärnan meddelade att ett tredje barn var på väg i ett förhandsklipp inför en ny säsong av familjens program "Keeping up with the Kardashians" i september i fjol. Paret har sedan tidigare barnen Saint och North.