Katy Perry tjänar mest av kvinnliga artisterna

Katy Perry är för närvarande världens bäst betalda kvinnliga artist, enligt en sammanställning av Forbes. Under perioden mellan juni 2017 och juni 2018 lyckades den 34-åriga popsångerskan dra in 83 miljoner dollar, över 750 miljoner kronor. Perry har till stor del sin turné "Witness: the tour" att tacka, då vart och ett av hennes 80 framträdanden drog in över en miljon dollar. Under året tjänade hon dessutom 20 miljoner dollar för sin medverkan i amerikanska "Idol".

På samma lista rör sig sångerskan Taylor Swift upp ett steg från en tredje plats 2017, med hjälp av sina 80 miljoner dollar. Samtidigt får Beyoncé, som var den bäst betalade kvinnan i fjol, nöja sig med 60 miljoner dollar och en tredje plats. På plats fyra och fem hamnar Pink respektive Lady Gaga.

Av listans tio topplaceringar vaktas nio av amerikanska artister. På plats åtta härbärgerar dock den tyska schlagerartisten Helene Fischer, vars album "Farbenspiel" är ett av Tysklands mest sålda någonsin.