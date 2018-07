Keri Russell aktuell för Star Wars

Keri Russell kan vara på väg ut i galaxen. "The Americans"-skådisen håller i detta nu på att förhandla om sin medverkan i den nya filmen "Star Wars: Episode IX", rapporterar Variety.

Russell har tidigare jobbat ihop med filmens regissör och manusförfattare Jeffrey Abrams, bland annat under inspelningen av "Mission impossible 3". Därför är också Abrams väl införstådd i Russells förmåga att ta sig an action-tunga scener, vilket kan komma väl till pass ute i rymden.

"Star Wars: Episode IX" är planerad att gå upp på biografer i slutet av 2019. Filmen är den tredje och sista i den senaste trilogin av filmserien Star Wars.

Keri Russell är mest känd för sin roll som Felicity Porter i tv-serien "Felicity". På senare år har hon synts i filmer som "Apornas planet: Uppgörelsen" och "The free state of Jones" och spelat en av huvudrollerna i tv-serien "The americans".