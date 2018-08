Keri Russell klar för Broadway-debut

Amerikanska skådespelaren Keri Russell debuterar på Broadway, rapporterar Vulture.

"The americans"-skådisen har kammat hem en roll i regissören Michael Mayers uppsättning av Lanford Wilsons pjäs "Burn this". Utöver Keri Russell har även Adam Driver en roll i uppsättningen. I originaluppsättningen på Broadway 1987 spelades rollerna av Joan Allen och John Malkovich.

"Burn this" utspelar sig i New York under åttiotalet och kretsar kring "fyra New York-bor vars liv vänds upp och ner i och med att en ung dansare dör av misstag".

Keri Russell är mest känd för sin roll som Felicity Porter i tv-serien "Felicity". På senare år har hon synts i filmer som "Apornas planet: Uppgörelsen" och "The free state of Jones" - samt spelat en av huvudrollerna i tv-serien "The americans".