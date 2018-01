Kidman fixade Streep till "Big little lies"

HBO:s succéserie "Big little lies" har tidigare avslöjat att de fyller på rollistan för säsong två med ännu en Hollywoodstjärna, nämligen Meryl Streep. Nu avslöjar författaren Liane Moriarty hur de fick den tredubbelt Oscarsbelönade skådespelerskan att tacka ja till jobbet.

När Liane Moriarty, som skrev boken som första säsongen är baserad på, hade skrivit klart första hälften av manus till den andra säsongen insåg hon att hon skapade rollfiguren Mary Louis Wright med en tydlig bild av att hon skulle porträtteras av Meryl Streep. När hon berättade om det möttes hon av höjda ögonbryn.

– Producenterna skrattade åt mig och sade "du har blivit så Hollywood" och skämtade om att jag skulle plocka upp telefonen och säga "Ge mig Meryl", berättar Moriarty för Daily Telegraph, skriver Vulture.

Hennes hopp tändes dock när hon fick höra att Nicole Kidman, som spelar Mary Louis Wrights svärdotter i serien, är kompis med Streep - och några veckor senare fick hon ett mejl från Kidman med orden: "Ask and you shall receive".

"Big little lies" andra säsong har premiär någon gång under 2018.