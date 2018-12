Klart: Banksy till Borås

Verk av den världskände gatukonstnären Bansky ställs ut i Borås nästa år, rapporterar Borås Tidning.

Tidigare under hösten skrev tidningen om det kommunala bolaget Borås TME:s planer på att ta utställningen "The art of Banksy" till staden och nu står det klart att utställningen, som fokuserar på konstnärens mest kända verk, kommer att visas från mitten av september till mitten av november, enligt bolagets vd Helena Alcenius.

– Det är 60 samlade verk och det är viktigt att påpeka att det inte är de äkta verken. Det är inte några nedtagna väggar eller så. Utan det vi vill lyfta fram är budskapen som Banksy tar upp, säger Alcenius till BT och lägger till att det ännu inte är klart vilken lokal som kommer användas.