Östergren och Espmark lämnar Svenska Akademien

Östergren meddelar sitt beslut skriftligen till Svenska Dagbladet.

"Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. â??Iâ??m leaving the table, Iâ??m out of the game", säger han enligt tidningen.

Förläggaren bekräftar

Under torsdagens möte i Svenska Akademien berättade Klas Östergren för de församlade ledamöterna att han lämnar Akademiens arbete. Det bekräftar hans förläggare Stephen Farran-Lee för TT.

– Jag pratade med Klas för en halvtimme sedan. Han var själv på plats under mötet och meddelade detta, säger Stephen Farran-Lee, som dock inte vill gå in på vad som fått Östergren att fatta beslutet.

– Skälen kan jag inte gå in på, de måste han få berätta om själv och just nu vill han inte ge några intervjuer.

Östergren valdes in på stol nummer 11 år 2014.

"Kan inte längre delta"

Författaren och litteraturvetaren Kjell Espmark invaldes till stol nummer 16 år 1981. Till Dagens Nyheter skriver han:

"Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet - då kan jag inte längre delta i arbetet."

Svenska Akademien vill inte kommentera avhoppen.

– Vi har inga kommentarer, säger Margaretha Söderling, assistent till Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius, till TT.

– Den som ska kommentera detta är Sara Danius och hon befinner sig just nu på resa och går inte att nå.

"Kan ha göra med rapport"

– Det är som att hela Babels torn håller på att rasa samman här, det är väldigt intressant, säger Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet.

Hon tror att avhoppen kan ha att göra med den rapport som ska ha presenterats för ledamöterna i går, där man ska ha utrett vilken relation varje enskild ledamot har till den så kallade kulturprofilen.

– Man förstår ju att Svenska Akademien inte mår bra. Det har man förstått väldigt länge. Egentligen i flera år så har den gett ganska icke-harmoniskt intryck. Det har ju varit flera avhopp och det är intressant att folk struntar i att de är valda på livstid. De bara drar för att det är omöjligt att vara kvar, säger Åsa Linderborg.

Utses på livstid

Akademiens ledamöter utses på livstid och enligt regelverket går det egentligen inte att lämna den. Däremot kan ledamöter välja att inte delta. Kerstin Ekmans stol står tom sedan slutet av 1980-talet och i höstas berättade Lotta Lotass att hon inte har haft någon kontakt med Akademien sedan 2015.

Svenska Akademien har kritiserats hårt sedan Dagens Nyheter i höstas avslöjade att flera ledamöter har haft nära band till den så kallade kulturprofilen, som bland annat anklagas av flera kvinnor för sexuella övergrepp.